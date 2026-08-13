В Тавде директора агентства недвижимости оштрафовали за мошенничество при продаже квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Тавдинский районный суд Свердловской области признал директора местного агентства недвижимости виновной в мошенничестве при продаже квартир по муниципальным контрактам. Общий ущерб потерпевших превысил 745 тыс. руб., сообщили в суде.

По данным суда, в 2024–2025 годах предпринимательница, занимавшая должности директора и главного бухгалтера ООО «Натали», участвовала в реализации квартир по муниципальным контрактам для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Имея нотариальные доверенности от собственников, она сообщала покупателям заниженную стоимость контракта, а после требовала доплату за некие непредвиденые расходы, разницу между официальной стоимостью и фактической суммой сделки присваивала.

Всего от действий женщины пострадали три собственника. В одном случае она скрыла реальную стоимость квартиры и похитила 326 тыс. руб., в том числе 200 тыс. руб., полученных от потерпевшего наличными под предлогом компенсации дополнительных расходов. Ущерб второму потерпевшему составил 103 тыс. руб., третьему — 315 тыс. руб.

Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере».

Ей назначен штраф в размере 250 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в полном объеме — с осужденной взыскано более 745 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба. Арест на денежные средства женщины сохранен для обеспечения исполнения приговора в части штрафа и компенсации ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в апелляционном порядке в течение 15 суток.