Доли китайских и российских машин сравнялись на отечественном авторынке

УрБК, Москва, 13.08.2026. По итогам первых семи месяцев 2026 года объемы реализации новых автомобилей российских и китайских брендов на отечественном рынке практически сравнялись. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

С января по июль в России было продано 298,8 тыс. новых китайских машин, что на 17% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Их доля на рынке составила 40,9%. В то же время реализация моделей под российскими брендами выросла на 35%, достигнув 296,7 тыс. единиц (40,6% рынка). Таким образом, разрыв между двумя группами производителей сократился до минимума в 2,1 тыс. автомобилей.

При этом эксперты отмечают важный нюанс: значительная часть так называемых российских марок представляет собой перелицованные версии китайских автомобилей. Разница между ними зачастую сводится лишь к иным эмблемам и шильдиками. Лидером среди китайских производителей остается Haval с результатом 99,7 тыс. проданных машин (13,6% рынка). Далее следуют Geely (45,3 тыс., 6,2%) и Changan (28,6 тыс., 3,9%). В пятерку наиболее востребованных брендов также вошли Jetour (20,3 тыс.) и Jaecoo (14,8 тыс.).

Среди отечественных марок первенство удерживает Lada (182,4 тыс. автомобилей, 24,8% рынка). Второе место занимает бренд Tenet (76,5 тыс., 10,5%), под которым реализуются адаптированные модели Chery. Замыкают тройку лидеров Solaris (сборка моделей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге с новыми логотипами), а также электромобили Evolute (на базе Dongfeng) и «Москвич» (клоны моделей JAC и MG).

Всего за семь месяцев 2026 года на российском рынке продано 730,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12,2% превышает результаты прошлого года. Июль стал рекордным месяцем текущего года: реализовано 122 092 новых автомобиля, что на 1,2% больше, чем в июле 2025 года, и на 5% выше показателей июня (116,3 тыс. шт.).