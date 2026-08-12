Приложение Ozon Банка удалили из GooglePlay и AppStore

УрБК, Москва, 12.08.2026. Приложение Ozon Банка стало недоступно в магазине GooglePlay и AppStore. При переходе на страницу приложения появляется сообщение «страница не найдена», найти его через поиск также не удается.

Ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

«Напоминаем, что санкции не влияют на операционную деятельность банка: клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме, все денежные средства в безопасности», — отметили в кредитной организации.

Ранее, 5 августа, Ozon Банк попал под санкции Евросоюза. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов банку.