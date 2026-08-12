ГлавнаяНовости
12 августа 202609:51

Продажи дорожно-строительной техники в первом полугодии упали на треть

УрБК, Москва, 12.08.2026. Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке за первую половину 2026 года сократились год к году на 30,2%, достигнув 14,8 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ), пишет «Коммерсантъ». 

Некоторые показатели падения продаж по видам техники: мини-погрузчики — на 64,4%; краны-трубоукладчики — на 56,5%, гусеничные бульдозеры — на 53,8%, экскаваторы — на 16,7% и катки — на 5,9%. В то же время темпы падения продаж ДСТ замедлились: в первом квартале снижение реализации составляло 51,3%.

Основная причина негативной динамики, считает партнер SBS Дмитрий Бабанский, высокая ключевая ставка. Кредиты и лизинг для строительных компаний дорогие, бизнесу приходится откладывать планы по обновлению парка, поясняет эксперт. Замедление в жилищном строительстве и сдержанная динамика в дорожном также снизили потребность в новой технике. Кроме того, на рынке сказывается давление импорта.

«В начале 2026 года дистрибуторы активно завозили китайскую технику в преддверии очередной индексации утилизационного сбора. Из-за этого на рынке образовались избыточные запасы, что усилило конкуренцию», — рассказывает он. При этом укрепление рубля, уточняет эксперт, сделало импортную технику более доступной.

Прогнозы по рынку ДСТ по итогам года пессимистичные, в лучшем случае консервативные. Дмитрий Бабанский полагает, что продажи сохранятся на уровне прошлого года (по данным «Росспецмаша», 54,7 млрд руб.). «Позитивный перелом возможен, но только при улучшении макроэкономических условий и появлении конкретных драйверов спроса», — отмечает эксперт.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
20 ноября 202510:50

Российские производители дорожной техники сократили отгрузки на 41%

УрБК, Москва, 20.11.2025. Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе–сентябре 2025 года сократили отгрузки на внутренний рынок на 41%, до 32,4 млрд руб. в годовом выражении. Об этом говорится в статистике ассоциации «Росспецмаш», пишут «Ведомости». Ассоциация фиксирует снижение отгрузок по большинству наименований техники. Поставки отечественных телескопических погрузчиков упали на 86% в годовом выражении, кранов-трубоукладчиков — на 71%, катков — на 68%, гусеничных бульдозеров — на 57%, автокранов — на 50% и т. д. Исключением стали краны-манипуляторы и
14 мая 202610:50

Показатель по отгрузке дорожно-строительной техники оказался худшим за последние шесть лет

УрБК, Москва, 14.05.2026. Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в I квартале 2026 года сократили отгрузки на отечественный рынок в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 5,8 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш». Согласно данным ассоциации, в I квартале снизились отгрузки большинства видов техники. Так, поставки мини-погрузчиков сократились более чем в 3 раза в годовом выражении до 55 единиц, гусеничных бульдозеров и экскаваторов — более чем в 5 раз до 29 шт. и 9 шт. соответственно. Отгрузки катков снизились на 20% до 12
30 апреля 202510:50

Продажи дорожно-строительной техники в России в I квартале снизились на 30%

УрБК, Москва, 30.04.2025. Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России в I квартале снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли РФ. Аналитики ведомства связывают это с высокими кредитными ставками, большими складскими запасами и снижением инвестиционной активности в строительном секторе. Несмотря на общее снижение рынка, доля отечественной техники за год выросла на 6 п. п., до 15%. Самую сильную динамику показатели российские фронтальные и мини-погрузчики (+50%),