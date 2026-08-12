Продажи дорожно-строительной техники в первом полугодии упали на треть

УрБК, Москва, 12.08.2026. Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке за первую половину 2026 года сократились год к году на 30,2%, достигнув 14,8 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ), пишет «Коммерсантъ».

Некоторые показатели падения продаж по видам техники: мини-погрузчики — на 64,4%; краны-трубоукладчики — на 56,5%, гусеничные бульдозеры — на 53,8%, экскаваторы — на 16,7% и катки — на 5,9%. В то же время темпы падения продаж ДСТ замедлились: в первом квартале снижение реализации составляло 51,3%.

Основная причина негативной динамики, считает партнер SBS Дмитрий Бабанский, высокая ключевая ставка. Кредиты и лизинг для строительных компаний дорогие, бизнесу приходится откладывать планы по обновлению парка, поясняет эксперт. Замедление в жилищном строительстве и сдержанная динамика в дорожном также снизили потребность в новой технике. Кроме того, на рынке сказывается давление импорта.

«В начале 2026 года дистрибуторы активно завозили китайскую технику в преддверии очередной индексации утилизационного сбора. Из-за этого на рынке образовались избыточные запасы, что усилило конкуренцию», — рассказывает он. При этом укрепление рубля, уточняет эксперт, сделало импортную технику более доступной.

Прогнозы по рынку ДСТ по итогам года пессимистичные, в лучшем случае консервативные. Дмитрий Бабанский полагает, что продажи сохранятся на уровне прошлого года (по данным «Росспецмаша», 54,7 млрд руб.). «Позитивный перелом возможен, но только при улучшении макроэкономических условий и появлении конкретных драйверов спроса», — отмечает эксперт.