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11 августа 202614:12

«Акционеры Артинского завода» не платили зарплату десяткам сотрудников

УрБК, Екатеринбург,11.08.2026. В Свердловской области сотрудники ООО «Акционеры Артинского завода» получили свои деньги после вмешательства прокуратуры. Общий долг предприятия перед 53 работниками превысил 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснили надзорные органы, с апреля по май 2026 года люди трудились, но выплаты задерживались. В отношении директора завода возбудили административное дело за нарушение сроков выплат.

Руководителя оштрафовали на 10 тыс. руб. и обязали устранить нарушение. После этого долг перед коллективом был выплачен полностью.

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