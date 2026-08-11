ГлавнаяНовости
11 августа 202613:27

Последний участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Последний участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре 2026 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

«Объект уже на выходе. Каждую неделю смотрю справку и фотоотчет», — сказал М. Хуснуллин. Он добавил, что что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени ожидается до конца 2026 года.

Прошлым летом открылся участок Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». Новая магистраль протяженностью более 275 км стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.Всего на участке Дюртюли — Ачит построено 99 искусственных сооружений, в том числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. В Свердловской области — пять мостов и семь путепроводов. На трассе расположено шесть транспортных развязок, две из них — на территории региона.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
11 августа 202513:04

Через участок трассы М-12 Дюртюли — Ачит ежедневно проезжает 9 тыс. автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Через участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в среднем каждый день проезжает около 9 тыс. автомобилей. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль, пишет ТАСС. «На сегодняшний день интенсивность [движения] составляет уже порядка 9 тыс. автомобилей в сутки — это превосходит наши первоначальные ожидания. Дорога раскатывается, дорога начинает жить», — заявил И. Коваль. Напомним, что участок Дюртюли — Ачит запустили в середине июля. Новая магистраль протяженностью более 275 километров
28 апреля 202513:04

«МегаФон» построил базовые станции на участке автодороги Дюртюли — Ачит

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. «МегаФон» построил базовые станции на участке автомобильной дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба компании. Фото предоставлено пресс-службой МегаФона Благодаря новому оборудованию автолюбители смогут воспользоваться онлайн-картами и другими цифровыми сервисами, связаться с близкими или решить рабочие вопросы. «Новое телеком-оборудование обеспечивает сигнал примерно на 40 км автодороги в Ачитском и Красноуфимском районах. Скорость мобильного интернета в местах, где
02 апреля 202413:04

Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области протяженностью 43 км готов наполовину, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Это третий этап дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга. «Дорога Дюртюли — Ачит станет важным связующим звеном трех регионов страны: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области, а также участком федеральной трассы М-12 «Восток», над которой продолжают трудиться тысячи дорожников. Благодаря новой дороге выведем основной транзитный