УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Последний участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть в ноябре 2026 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

«Объект уже на выходе. Каждую неделю смотрю справку и фотоотчет», — сказал М. Хуснуллин. Он добавил, что что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени ожидается до конца 2026 года.

Прошлым летом открылся участок Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». Новая магистраль протяженностью более 275 км стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.Всего на участке Дюртюли — Ачит построено 99 искусственных сооружений, в том числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. В Свердловской области — пять мостов и семь путепроводов. На трассе расположено шесть транспортных развязок, две из них — на территории региона.