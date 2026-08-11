Минтранс предлагает ввести госрегулирование тарифов в общественном транспорте

УрБК, Москва, 11.08.2026. Правительство РФ 10 августа обсудило комплексную реформу общественного транспорта. Об этом на заседании Госсовета по развитию общественного транспорта президенту России Владимиру Путину рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, предлагается установить государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах. «Исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. Результат – большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда... Здесь решение — переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы», — сказал министр.

А. Никитин уточнил, что контракты должны учитывать не только цену, но и количество машин на маршруте, расписание и требования к качеству обслуживания. Одновременно предлагают изменить правила госзакупок, чтобы власти могли быстрее менять маршруты и объем перевозок в рамках уже заключенного контракта.

В. Путин также выступил с предложением — чаще заключать многолетние контракты на поставку общественного транспорта. Такой подход позволит заводам заранее планировать производство, а регионам — равномернее обновлять парки. Сейчас закупки часто приходятся на конец года из-за бюджетного цикла, поэтому производителям приходится резко наращивать выпуск техники в короткие сроки. «Стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85%», — отметил В. Путин.

Следующее предложение — создать отдельный федеральный фонд для развития общественного транспорта. Деньги пойдут на закупку автобусов, трамваев и троллейбусов, развитие инфраструктуры и цифровых систем. Пополнять фонд предполагается за счет части штрафов за нарушения ПДД, доходов от ОСАГО и других неналоговых поступлений. Речь идет примерно об 1 млрд руб. в год, но окончательный объем будет зависеть от выбранных источников финансирования.

Еще одна инициатива — создание механизма гарантирующего перевозчика, которому власти городов или регионов будут в упрощенном порядке передавать отдельные маршруты общественного транспорта. Сейчас на замену может уйти время из-за конкурсных процедур. Гарантирующий перевозчик также сможет временно обслуживать маршруты во время ремонта, сбоев и чрезвычайных ситуаций. Для такого механизма хотят выделить отдельную долю рынка — примерно 30%.

В небольших населенных пунктах Минтранс РФ предлагает развивать транспорт «по запросу». Такой формат позволит организовывать поездки к больницам, школам и другим социально значимым объектам там, где постоянный маршрут не оправдан из-за небольшого пассажиропотока.

В Екатеринбурге транспортная реформа реализуется с 2023 года. В текущем году городской автобусный парк пополнится 140 новыми машинами, из которых 120 поступят в муниципальный «Гортранс», еще 20 — частным перевозчикам. Кроме того, 95 новых автобусов до конца года получат другие муниципалитеты Свердловской области, в том числе Каменск-Уральский, Талица, Туринск и Шаля. Всего в регионе в 2026 году планируется приобрести 316 автобусов.