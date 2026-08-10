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10 августа 202615:36

В Екатеринбурге в 2026 году капитально отремонтируют девять домов «Фонда Радомир»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2053 годы в 2026 году капитальному ремонту подлежат девять многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Фонд Радомир». Соответствующий перечень утвержден постановлением главы Екатеринбурга № 2812 от 15 декабря 2025 года.

В список вошли дома по адресам: ул. Ленина, 75; ул. Академическая, 26; ул. Академическая, 28; ул. Бажова, 73; ул. Вишневая, 34а; ул. Гагарина, 22; ул. Малышева, 154; ул. Педагогическая, 13.

В рамках капитального ремонта указанных объектов будут выполнены работы по ремонту кровельного покрытия, фасадов, а также внутридомовых инженерных коммуникаций систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения. Выполнение работ и строительный контроль осуществляются подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. Специалисты управляющей организации «Фонд Радомир» ведут мониторинг производства работ и ежедневное взаимодействие с подрядчиками.

В управляющей организации обращают внимание на проблему, возникающую в ходе ремонта инженерных коммуникаций: не все собственники жилых помещений предоставляют доступ в квартиры для замены общедомовых стояков. Между тем обеспечение такого доступа является не правом, а обязанностью собственников. Своевременная замена изношенных сетей позволяет снизить аварийность внутридомовых систем и повысить качество поставляемых ресурсов. Отказ от предоставления доступа влечет за собой негативные последствия: в случае возникновения аварийной ситуации вся ответственность за ущерб ложится на собственника, по вине которого работы не были выполнены в полном объеме.

В случае систематического отказа от предоставления доступа в жилое помещение управляющая организация и подрядные организации имеют право обратиться в суд с требованием о принудительном обеспечении доступа для проведения ремонтных работ. Судебная практика по данной категории дел содержит достаточное количество примеров положительных решений в пользу проведения капитального ремонта.

В «Фонде Радомир» напоминают собственникам помещений о необходимости своевременного предоставления доступа к общедомовым инженерным коммуникациям, расположенным внутри жилых помещений. В противном случае доступ будет обеспечиваться через службу судебных приставов с возмещением всех судебных затрат за счет собственника.

Как ранее сообщал УрБК, в управлении ООО «Фонд Радомир» находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе Екатеринбурга общей площадью более 1,1 млн кв. м.

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