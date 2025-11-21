Роспотребнадзор утвердил критерии для внесения онлайн-продавцов БАД в черный список

УрБК, Москва, 21.11.2025. Роспотребнадзор разработал перечень критериев для сайтов онлайн-продавцов биологически активных добавок (БАД). Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В частности, в черный список попадут сайты, на которых в розницу продают БАД, не прошедшие государственную регистрацию, признанные опасными в соответствии с законодательством РФ, сайты, которые продают БАД под видом пищевых добавок или в составе которых указаны нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным законодательством.

«Документ направлен на усиление контроля за распространением в интернете информации о продаже продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности, а также на защиту прав и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 зарегистрирован Минюстом и вступил в силу.