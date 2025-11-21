ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202509:49

В Свердловской области запустили участок трассы М-12 до Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл новый участок трассы М-12 «Восток», который соединяет Екатеринбург и Тюмень. Дорога протяженностью 17 км проходит в обход города Богданович и имеет четыре полосы движения.

Участие в церемонии открытия Михаил Мишустин принял дистанционно, через видеосвязь. По оценкам местных властей, этот новый участок значительно снизит нагрузку на Богданович, избавив город от транзитного трафика из Екатеринбурга.

«Модернизация трассы Р‑351 необходима для создания скоростной суперсовременной магистрали М‑12 «Восток». Сегодня продолжается работа по реконструкции участков в тюменском направлении. Уже в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет продолжением М‑12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны», — отметил Денис Паслер.

