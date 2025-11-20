Из России с начала 2025 года выслали 19 тысяч мигрантов

Ежегодно на Урал въезжает более 1 млн. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2010. По поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Винниченко заместитель полпреда Владимир Севриков провел межведомственное координационное совещание по вопросу «О проблемах реализации процедуры и механизма депортации, а также финансового обеспечения содержания и выдворения иностранных граждан с территории РФ». Открывая совещание, В. Севриков информировал участников о том, что ежегодно в субъекты РФ в УрФО въезжает более 1 млн. иностранных граждан. Так, в 2009 году на миграционный учет по месту пребывания поставлено более 600 тыс. человек.