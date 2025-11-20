ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202517:38

Из России с начала 2025 года выслали 19 тысяч мигрантов

УрБК, Москва, 20.11.2025. С начала 2025 года из России выслали 19 тыс. мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Общее число нарушений миграционного законодательства превысило 100 тыс., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — заявила она.

С начала года правоохранительные органы зафиксировали 128 тыс. нарушений в области миграции. Из них примерно 100 тыс. были связаны с несоблюдением правил въезда и выезда из страны, а оставшиеся 28 тыс. касались трудовой деятельности иностранных граждан.

Распечатать
Похожие новости
26 марта 201017:09

В Челябинской области будет усилен контроль за работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу

УрБК, Челябинск, 26.03.2010. В Челябинской области в отношении работодателей, нарушающих законодательство при привлечении иностранной рабочей силы, будут приниматься самые жесткие меры ответственности. Соответствующее решение было принято на прошедшем накануне в областной прокуратуре координационном совещании. Как было отмечено на совещании, в текущем году сохраняется опасность злоупотреблений со стороны работодателей, привлекающих иностранных граждан. Чебаркульским городским прокурором выявлено двое граждан из Китая, которые незаконно находились на территории Российской Федерации и
04 сентября 201317:09

В Свердловской области за две недели выявлено более 1 800 нарушений миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2013. В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант», проведенной с 12 по 28 августа на территории Свердловской области, выявлено 1 849 нарушений миграционного законодательства. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Свердловской области Станислав Колесник. «В ходе операции органами полиции совместно с другими службами проверено 2 926 работодателей и 8 696 иностранных граждан. По итогам операции выявлено 795 нарушений режима пребывания мигрантов на территории
10 июня 201017:09

Ежегодно на Урал въезжает более 1 млн. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2010. По поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Винниченко заместитель полпреда Владимир Севриков провел межведомственное координационное совещание по вопросу «О проблемах реализации процедуры и механизма депортации, а также финансового обеспечения содержания и выдворения иностранных граждан с территории РФ». Открывая совещание, В. Севриков информировал участников о том, что ежегодно в субъекты РФ в УрФО въезжает более 1 млн. иностранных граждан. Так, в 2009 году на миграционный учет по месту пребывания поставлено более 600 тыс. человек.
02 октября 201917:09

За неделю полиция Екатеринбурга задержала 451 мигранта

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Полиция Екатеринбурга подвела итоги третьего этапа операции «Нелегальный мигрант». Мероприятие проводилось 23-27 сентября сотрудниками подразделений по вопросам миграции отделов полиции УМВД России по Екатеринбургу. Целью было выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, иностранных граждан и работодателей, нарушающих миграционное законодательство. По итогам рейдов сотрудники полиции проверили 62 работодателя, использующих труд иностранных граждан, а также 32 места компактного проживания иностранных работников и лиц без гражданства. Для проверки граждан
21 января 202217:09

На Среднем Урале в 2021 году привлекли к ответственности 8,4 тыс. человек за нарушения миграционного контроля

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. В 2021 году сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области провели 3 тыс. 322 оперативно-профилактических мероприятия. К административной ответственности за нарушения в сфере миграционного контроля и трудовой миграции были привлечены 8 тыс. 404 человека. Это на 4% больше, чем в 2020 году, рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге временно исполняющая обязанности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Вероника Коваленко. Также для выявления нарушений режима