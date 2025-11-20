20 ноября 202517:38
Из России с начала 2025 года выслали 19 тысяч мигрантов
УрБК, Москва, 20.11.2025. С начала 2025 года из России выслали 19 тыс. мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Общее число нарушений миграционного законодательства превысило 100 тыс., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — заявила она.
С начала года правоохранительные органы зафиксировали 128 тыс. нарушений в области миграции. Из них примерно 100 тыс. были связаны с несоблюдением правил въезда и выезда из страны, а оставшиеся 28 тыс. касались трудовой деятельности иностранных граждан.