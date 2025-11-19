В екатеринбургском аэропорту заработал пункт миграционного контроля

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В аэропорту Кольцово заработал первый пост миграционного контроля. Об этом сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего по стране открылись 12 таких пунктов. Они также разместились в московском авиаузле, аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска и других городов.

Главная задача таких постов заключается в выявлении иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

«Пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», — добавляет Волк.