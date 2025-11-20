20 ноября 202516:02
Администрация Екатеринбурга планирует сократить дефицит бюджета на 444 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. Администрация Екатеринбурга предложила городской думе сократить дефицит бюджета на 444 млн 315 тыс. руб. Соответствующий проект решения опубликован на официальном портале города.
«Решила уменьшить размер дефицита бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2025 год – на 444 315 тыс. руб. », — говорится в нем.
Доходы бюджета должны увеличиться на 2,1 млрд руб., а расходы — на 1,6 млрд руб. в 2025 году (в 2026 — на 463 тыс. руб.). В целом, объем доходов бюджета города в 2025 году составит 96 427 255 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 44 237 671 тыс. руб.