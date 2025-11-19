УБРиР во второй раз участвует в акции «Время карьеры»

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй год подряд принимает участие в акции «Время карьеры». Об этом сообщает пресс-служба организации.

21 ноября 2025 года на площадке главного учебного корпуса Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 19) специалисты банка расскажут о возможностях трудоустройства и развития в УБРиР для начинающих специалистов и сложившихся профессионалов.

Стенд банка начнет работу в 15.30, а в 16.00 в университетской библиотеке стартует мастер-класс УБРиР «От игры — к цели, от стажера — к лидеру», который проведут специалисты по подбору персонала в головной офис и каналы продаж банка. У всех гостей выставки будет возможность получить на стенде подарки от УБРиР. Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию — желательно это сделать заранее на сайте времякарьеры.рф.

«Банк подходит для старта карьеры не только экономистам и финансистам. УБРиР сегодня решает множество масштабных задач, и для этого нужны специалисты самых разных направлений — от ИТ до менеджеров по работе с клиентами. При этом мы готовы рассматривать как опытных экспертов, так и тех ребят, кто только начинает свой карьерный трек. Возможностей для развития в банке много, и «Время карьеры» — отличный способ, чтобы о них узнать!», — отметила директор департамента персонала УБРиР Марина Буянова.

«Время карьеры» традиционно собирает студентов, выпускников, молодых специалистов и представителей ведущих компаний-работодателей региона. Всех посетителей акции ждут карьерные консультации, интерактивные игры и мастер-классы.