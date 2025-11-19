Глава Банка России заявила о перегибах в борьбе с мошенниками

УрБК, Москва, 19.11.2025. В России допустили перегибы в борьбе с мошенниками, о чем свидетельствует рост жалоб от граждан на необоснованную блокировку счетов. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — пояснила Э. Набиуллина.

За первые девять месяцев 2025 года Центробанк зафиксировал 170,5 тысяч жалоб на кредитные организации, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост числа обращений связан с проблемами, возникающими при блокировке счетов, банковских карт и дистанционных банковских услуг. Это обусловлено усилением мер против финансового мошенничества.