ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202510:22

Глава Банка России заявила о перегибах в борьбе с мошенниками

Фото: пресс-служба госдумы

УрБК, Москва, 19.11.2025. В России допустили перегибы в борьбе с мошенниками, о чем свидетельствует рост жалоб от граждан на необоснованную блокировку счетов. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — пояснила Э. Набиуллина.

За первые девять месяцев 2025 года Центробанк зафиксировал 170,5 тысяч жалоб на кредитные организации, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост числа обращений связан с проблемами, возникающими при блокировке счетов, банковских карт и дистанционных банковских услуг. Это обусловлено усилением мер против финансового мошенничества.

Распечатать
Похожие новости
07 ноября 201911:19

ЦБ с начала года получил более 185 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг

УрБК, Москва, 07.11.2019. В январе-сентябре 2019 года Банк России получил 185,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Как сообщили в Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 105,6 тыс., их доля традиционно превысила половину всех жалоб, поступивших регулятору, составив 57%. Наибольшую долю жалоб на банки занимают вопросы потребительского (38,9%) и ипотечного (10,3%) кредитования. Однако по сравнению с январем-сентябрем
27 февраля 201211:19

Уральская транспортная прокуратура: число жалоб на нарушения таможенного законодательства снижается

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2012. Рассмотрение письменных и устных обращений граждан и должностных лиц остается одним из приоритетных направлений в деятельности Уральской транспортной прокуратуры. В 2011 году транспортными прокурорами региона рассмотрено на 3,6% обращений больше, чем в 2010 году. В другие ведомства для разрешения направлено 8,7% обращений. Непосредственно в Уральской транспортной прокуратуре разрешено 71,2% обращений от общего числа рассмотренных. Обоснованными признано 15,8% обращений. Большая часть разрешенных обращений (70,1%) касается вопросов надзора за исполнением законов
27 февраля 201211:19

Уральская транспортная прокуратура: Число жалоб на нарушения таможенного законодательства снижается

УрБК, Челябинск, 27.02.2012. Рассмотрение письменных и устных обращений граждан и должностных лиц остается одним из приоритетных направлений в деятельности Уральской транспортной прокуратуры. В 2011 году транспортными прокурорами региона рассмотрено на 3,6% обращений больше, чем в 2010 году. В другие ведомства для разрешения направлено 8,7% обращений. Непосредственно в Уральской транспортной прокуратуре разрешено 71,2% обращений от общего числа рассмотренных. Обоснованными признано 15,8% обращений. Большая часть разрешенных обращений (70,1%) касается вопросов надзора за исполнением законов и
25 сентября 202511:19

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
27 ноября 201811:19

Число жалоб граждан в отношении кредитных организаций в Банк России в октябре увеличилось на 24%

УрБК, Москва, 27.11.2018. В октябре 2018 года в Банк России поступило 10,8 тыс. жалоб в отношении кредитных организаций, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце (своего рода сезонный скачок после зафиксированного ранее снижения). Традиционно самую значительную часть (39%) занимают обращения, связанные с потребительским кредитованием, хотя по сравнению с показателями сентября эта доля снизилась на 1 процентный пункт. Об этом сообщается на сайте регулятора. На некредитные финансовые организации потребители направили 6,6 тыс. жалоб, что также на 24% больше, чем в сентябре. При этом регулятор