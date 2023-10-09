В Екатеринбург на форум-выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбург на строительный форум и выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. участников и гостей, более 1 тыс. спикеров и 610 экспонентов. На выставке будут представлены самые высокотехнологичные решения в строительной отрасли: от создания цифровой модели здания до устройства фундаментов и дизайна интерьеров. Об этом сообщил в личном телеграм-канале губернатор Свердловской области Д. Паслер.



Он уточнил, что лидеры строительной отрасли России на протяжении нескольких дней будут формировать современные стандарты развития городов. Программой форума предусмотрено 220 секций.



«Символично, что дискуссионная площадка ежегодно работает именно в Свердловской области, которая находится в десятке лучших регионов России по качеству городской среды, является одним из лидеров страны по количеству современных градостроительных решений и возведённого жилья», — написал Д. Паслер.



Он также выразил уверенность, что данное мероприятие укрепит статус Екатеринбурга как инженерно-строительного центра, а идеи, которые будут обсуждаться на форуме, дадут старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — станут примером для других регионов.



XII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 30 сентября по 3 октября в Екатеринбурге.