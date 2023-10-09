УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:00

В Екатеринбург на форум-выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. гостей

В Екатеринбург на строительный форум и выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. участников и гостей, более 1 тыс. спикеров и 610 экспонентов. На выставке будут представлены самые высокотехнологичные решения в строительной отрасли: от создания цифровой модели здания до устройства фундаментов и дизайна интерьеров. Об этом сообщил в личном телеграм-канале губернатор Свердловской области Д. Паслер.

Он уточнил, что лидеры строительной отрасли России на протяжении нескольких дней будут формировать современные стандарты развития городов. Программой форума предусмотрено 220 секций.

«Символично, что дискуссионная площадка ежегодно работает именно в Свердловской области, которая находится в десятке лучших регионов России по качеству городской среды, является одним из лидеров страны по количеству современных градостроительных решений и возведённого жилья», — написал Д. Паслер.

Он также выразил уверенность, что данное мероприятие укрепит статус Екатеринбурга как инженерно-строительного центра, а идеи, которые будут обсуждаться на форуме, дадут старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — станут примером для других регионов.

XII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 30 сентября по 3 октября в Екатеринбурге.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 14:31 В Екатеринбург на форум-выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. гостей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбург на строительный форум и выставку «100+ TechnoBuild» приедут 40 тыс. ...

09.10.2023 В Екатеринбурге подвели итоги X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге завершил работу X Международный строительный форум и выставка 100+ ...

04.10.2023 Власти Свердловской области и Минстрой РФ договорились совместно развивать выставку 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области ...

18.10.2022 На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начался Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу ...

12.10.2022 Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут на площадке МВЦ ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (624)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.