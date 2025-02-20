УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:58

Таможенники Екатеринбурга выявили более 2 тыс. нелегальных строительных инструментов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Таможенная служба Екатеринбурга выявила на внутреннем рынке более 2 тыс. единиц строительных инструментов, ввезенных с нарушением законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов уточнил, что обнаруженные сверла, шлифовальные круги, штифты, ротационные соединения, пьезо-диски и энкодеры не прошли таможенное оформление.

«Таким образом предприниматели не подтвердили происхождение товара и его безопасность для потребителя. А также они не уплатили порядка 500 тыс. руб. таможенных платежей. Эти суммы уже взысканы в федеральный бюджет, а товары выпущены в оборот в соответствии с требованиями закона», — рассказал он.

Э. Туранов добавил, что в настоящее время ведомство проводит законность ввоза другого оборудования — буровых установок, дрелей и шуруповертов.
