В России началась акция по приему мелких денег у населения

УрБК, Москва, 23.09.2025. В России с 22 сентября по 4 октября пройдет акция «Монетная неделя». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Центробанка.



Отмечается, что во время акции можно обменять накопившуюся мелочь на их бумажный эквивалент в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.



Адреса всех участников и условия акции можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз в ней участвуют около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в 3 тыс. населенных пунктов.



Известно, что за время апрельской «Монетной недели» 2025 года россияне вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 млн руб.