Вчера, 17:17

В Екатеринбурге объявили победителей «Первого регионального фестиваля рекламы»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге объявлены победители IV сезона «Первого регионального фестиваля рекламы». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На торжественной церемонии награждения, прошедшей 19 сентября 2025 года, было распределено 40 наград региональным компаниям. Отмечается, что в этом году фестиваль впервые ввел два конкурсных уровня — «Профи» и «Новички». Из 63 участников 59% боролись в категории «Профи», а 41% — в категории «Новички». В последнем случае поощрялись молодые и амбициозные команды.

По итогам IV сезона было всего присуждено два Гран-При фестиваля, семь золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград. Каждая статуэтка, предназначенная для золотых победителей, была преобразована в уникальный арт-объект. Известные специалисты из ведущих рекламных агентств Российской Федерации вложили в дизайн наград свои профессиональные компетенции и философские концепции, что придало каждой победе особую значимость и индивидуальность.

Экспертное жюри выявило несколько ключевых тенденций сезона, проявившихся в представленных участниками работах. Во-первых, доля кейсов, посвященных социальным проектам, составила 8–10%. Это свидетельствует о высоком интересе региональной аудитории к социально значимым кампаниям. Во-вторых, наблюдается растущий спрос на недвижимость и увеличение числа высококачественных проектов в сфере девелопмента. В-третьих, возросло количество кейсов в номинациях, связанных с ребрендингом и редизайном региональных брендов, особенно в секторах гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) и тяжелой промышленности.

Главная награда фестиваля, Гран-при, была присуждена агентству «Громкие рыбы» за кейс «10% для жизни» в двух номинациях — «Лучшая социальная PR-кампания», блок ACTIVATIONS, и «Лучшая социальная интегрированная кампания», блок CREATIVE.

«Главный итог четвертого сезона — фестиваль уверенно растет и расширяет границы. «Первый» становится пространством равных возможностей, где опытные профессионалы и амбициозные новички встречаются на одной арене, формируют тренды и поднимают значимость рекламы в регионах. Именно здесь рождается живая энергия российской креативной экономики. Это принципиальная миссия фестиваля, и именно в этом его сила», — Василий Рубан, председатель жюри, Директор АКАР Урал, вице-президент АКАР, CEO «Штольцман и Кац».

«Первый региональный фестиваль рекламы» — ежегодное событие, которое уже в четвертый раз выявляет и поощряет лучшие практики из разных регионов России в сфере рекламы и коммуникаций. Фестиваль служит площадкой для обмена опытом, профессионального роста и признания заслуг ведущих специалистов индустрии.
