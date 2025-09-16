УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:02

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на студентов

УрБК, Москва, 22.09.2025. УБК МВД РФ выявило новую схему обмана россиян «фейк-босс» от имени руководства ВУЗа. Об этом передает ТАСС.

Злоумышленники связываются со студентами, представляются сотрудниками вуза, а затем имитируют атаки важных сервисов.

Сотрудники МВД предупреждают, что руководство университета не создает в социальных сетях личные чаты со студентами и не проводит разбирательства какого-либо характера в онлайн-формате. Официальное общение проходит только через каналы вуза.

В правоохранительных органах также добавили, что если при общении с незнакомцем от него звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, то вероятнее всего это мошенники.

«Немедленно положите трубку и сами перезвоните по официальным телефонам. Это единственный способ проверить информацию», — отметили в УБК МВД РФ.
