Больше половины жителей Екатеринбурга предпочитают гибридный формат шоппинга

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В Екатеринбурге 55% жителей предпочитают приобретать товары как онлайн, так и в традиционных точках продаж. Об этом говорится в исследовании компаний «Авито Реклама» и «Авито Товары».



Порядка 22% респондентов выбирают только онлайн-шоппинг, 18% — офлайн-магазины.



По результатам исследования, 79% жителей уральской столицы совершают покупки на e-commerce площадках, 20% — в специализированных интернет-магазинах, 1% — в социальных сетях.



В среднем участники опроса ежемесячно расходуют на онлайн-покупки 15 тыс. 841 руб. Траты до 5 тыс. руб. могут себе совершают 27% екатеринбуржцев, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — 23%, от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. — 25%, от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. — 12%. Расходы свыше 30 тыс. руб. зафиксированы только у 13% покупателей.



Чаще всего уральцы приобретают одежду и обувь (75% опрошенных), бытовую технику и электронику (60%), товары для красоты, здоровья и спорта (59%) и гаджеты (54%), товары для животных (50%), подарки (49%), мебель и товары для дома (40%), товары для учебы (30%) и автомобиля (28%).