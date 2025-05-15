Россияне в среднем тратят на трендовые товары 16,5 тыс. рублей в год

Материалы по теме

Россияне в среднем готовы отдать за новый смартфон 37,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 15.05.2025. В среднем, россияне готовы отдать за новый смартфон, составляет 37 тыс. 500 руб. Об этом ...

Жители Челябинской области тратят на оплату ЖКХ более 9% от ежемесячных расходов

УрБК, Челябинск, 17.09.2024. Жители Южного Урала ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,7% от регулярных расходов. Об ...

На продукты питания россияне тратят в среднем 32% ежемесячного дохода

УрБК, Москва, 06.12.2016. Россия оказалась на 32 месте из 40 европейских стран по доле расходов на питание в структуре ...

Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие до 70% семейного бюджета

УрБК, Москва, 30.06.2015. Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие от 39 до 69% семейного бюджета в супермаркетах. ...

ВЦИОМ: 43% россиян по-прежнему не готовы совершать покупки в Интернете

УрБК, Москва, 25.10.2011. Среднее количество денег, которые тратят россияне в онлайн-магазинах, составляет 3,4 тыс. ...