УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:14

Россияне в среднем тратят на трендовые товары 16,5 тыс. рублей в год

УрБК, Москва, 15.08.2025. Жители России в среднем тратят на трендовые товары 16,5 тыс. руб. в год. Об этом свидетельствуют результаты совестного исследования сервисов Авито реклама» и «Авито Товары», пишет ТАСС.

24% опрошенных тратят на трендовые товары до 5 тыс. руб. в год, 23% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 15% — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. и 12% — от 15 тыс. до 20 тыс. руб.

Чаще всего россияне приобретали гаджеты — 26%, продукты питания (например, дубайский шоколад) — 24%, аксессуары (сумки, чехлы, брелоки) — 23%, трендовые игрушки (вроде Лабубу) — 18%, одежду с популярной символикой — 15% и коллекционные фигурки — 6%, уточнили авторы исследования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2025 Россияне в среднем готовы отдать за новый смартфон 37,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 15.05.2025. В среднем, россияне готовы отдать за новый смартфон, составляет 37 тыс. 500 руб. Об этом ...

17.09.2024 Жители Челябинской области тратят на оплату ЖКХ более 9% от ежемесячных расходов

УрБК, Челябинск, 17.09.2024. Жители Южного Урала ежемесячно тратят на оплату услуг ЖКХ 9,7% от регулярных расходов. Об ...

06.12.2016 На продукты питания россияне тратят в среднем 32% ежемесячного дохода

УрБК, Москва, 06.12.2016. Россия оказалась на 32 месте из 40 европейских стран по доле расходов на питание в структуре ...

30.06.2015 Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие до 70% семейного бюджета

УрБК, Москва, 30.06.2015. Жители Екатеринбурга тратят на продовольствие от 39 до 69% семейного бюджета в супермаркетах. ...

25.10.2011 ВЦИОМ: 43% россиян по-прежнему не готовы совершать покупки в Интернете

УрБК, Москва, 25.10.2011. Среднее количество денег, которые тратят россияне в онлайн-магазинах, составляет 3,4 тыс. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (341)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18