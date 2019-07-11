Медициной по ОМС пользуется почти 70% россиян

УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой ...

ВЦИОМ: Россияне стали чаще покупать в интернете обувь и одежду

Одежда и обувь стали наиболее популярными товарами, покупаемыми в интернете. Они занимают долю в 12%. В среднем на ...