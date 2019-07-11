УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:34

Медициной по ОМС пользуется почти 70% россиян

УрБК, Москва, 19.09.2025. Медициной по ОМС пользуются 69% россиян, 22% лечатся в частных клиниках. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на исследование МТС AdTech.

Бесплатное добровольное медицинское страхование (ДМС) от работодателя есть только у 6%, еще 3% пользуются ДМС с частичной доплатой за медицинские услуги,

Авторы исследования сообщают, что за последние пять лет объем рынка платных медицинских услуг вырос почти в два раза и достиг более 1,6 трлн руб.

Бесплатное лечение чаще выбирают беби-бумеры и представители поколения X — то есть те, кому сейчас 61-79 лет и 45-60 лет. Платной медициной в основном пользуются зумеры и поколение Y: 13-28 лет и 29-44 года.

Чуть более половины россиян, у которых есть ОМС, рассказали, что тратят на врачей меньше 5 тыс. руб. в полугодие. Каждый третий — от 5 до 10 тыс. руб. и 15% — от 10 до 30 тыс. руб.

Платная медицина обходится пациентам частных клиник в суммы от 5 до 10 тыс. руб. и от 10 тыс до 30 тыс. рублей за полгода (по 26% соответственно), еще 22% тратят менее 5 тыс. руб., 14% — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и 12% — более 50 тыс. руб. Рекрутеры и страховые компании отмечают, что ДМС становится для бизнеса инструментом, помогающим привлекать и удерживать сотрудников.

Месяцем ранее сообщалось, что в Свердловской области медицинские услуги за последние 12 месяцев подорожали на 11,42%. В июле рост составил 1,13%.
