Цены производителей промтоваров в Свердловской области за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июле 2025 года выросли на ...22.07.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 4%
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июне 2025 года выросли на ...08.07.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на ...30.05.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%
В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным ...04.02.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...