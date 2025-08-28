Цены производителей промтоваров в Свердловской области за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области в январе-августе 2025 года выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 4,9%, в сфере «добыча полезных ископаемых» снизился на 4%. В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство увеличилось на 13,3%. «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 2,7%.

Материалы по теме

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год выросли на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июле 2025 года выросли на ...

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июне 2025 года выросли на ...

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на ...

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%

В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным ...

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...