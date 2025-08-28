УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:20

Цены производителей промтоваров в Свердловской области за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области в январе-августе 2025 года выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 4,9%, в сфере «добыча полезных ископаемых» снизился на 4%.

В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство увеличилось на 13,3%. «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 2,7%.
