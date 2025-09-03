УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:55

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году специалисты ГК «КОРТРОС» провели масштабные работы по восстановлению и обновлению благоустройства. Всего заменено или заново устроено около 4 тыс. кв. м дорожных покрытий, сообщает пресс-служба девелопера.

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

Так, в течение текущего года было уложено или заменено 1,9 тыс. кв. м тротуарной плитки «бехатон», обновлено 1,8 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлено 1,2 тыс. м бортовых камней, проведен ремонт 20 колодцев. Все работы были проведены по инициативе и силами ведущего застройщика восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

Стоит подчеркнуть, что с момента начала строительства компания последовательно развивает и поддерживает комфортную городскую среду. Первые дома здесь были сданы еще в 2009 году. Однако благоустроенные при строительстве пешеходные зоны и зеленые зоны требуют регулярного обновления, поэтому девелопер ежегодно проводит плановые мероприятия по их восстановлению.

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

«Один из главных принципов работы «КОРТРОС» — развитие и поддержка достойного уровня комфорта жилой среды в проектах и после завершения строительства. В Академическом такая практика реализуется ежегодно: обновляются пешеходные аллеи и объекты инфраструктуры. Сегодня протяженность пешеходных дорожек в Академическом — около 13 км, а велосипедных — еще 20 км», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

В этом году ремонт покрытий был проведено во втором и пятом кварталах — на территории в границах улиц Краснолесья, Мехренцева, Рябинина и Павла Шаманова. Именно здесь начиналась застройка проекта «Академический». Работы также включали восстановление тротуаров рядом с ключевыми социальными объектами: школами №№ 16, 19, 23 и детскими садами №№ 35 и 82, обновление малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны. Мероприятия, профинансированные компанией-застройщиком, выполнялись силами УК «Академический».

Напомним, проект комплексного освоения территории «Академический», который в Свердловской области реализует ГК «КОРТРОС», летом этого года отметил 20-летие. Это крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.

Фото предоставлены пресс-службой РГС «Академический»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:30 Проект ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге завоевал награды международного фестиваля WOW FEST

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлено АО СЗ «РСГ-Академическое») получила ...

03.09.2025 ГК «КОРТРОС» вошла в топ-3 застройщиков Среднего Урала с проектом «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. ГК «КОРТРОС» вошла в тройку лидеров среди застройщиков Среднего Урала. В регионе группа ...

01.09.2025 В Академическом районе Екатеринбурга прошли праздничные линейки в честь Дня Знаний

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня прошли праздничные линейки в честь Дня ...

21.09.2022 Застройщик Академического района Екатеринбурга за 8 месяцев реализовал 92 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ГК «КОРТРОС» за 8 месяцев текущего года реализовала в Академическом районе ...

21.01.2022 ГК «КОРТРОС» построит новый офис в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. ГК «КОРТРОС» намерена построить новый офис в Академическом районе Екатеринбурга. Об ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.