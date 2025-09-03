В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году ГК «КОРТРОС» восстановила порядка 4 тыс. кв. м пешеходных покрытий

Фото предоставлены пресс-службой РГС «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году специалисты ГК «КОРТРОС» провели масштабные работы по восстановлению и обновлению благоустройства. Всего заменено или заново устроено около 4 тыс. кв. м дорожных покрытий, сообщает пресс-служба девелопера.Так, в течение текущего года было уложено или заменено 1,9 тыс. кв. м тротуарной плитки «бехатон», обновлено 1,8 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлено 1,2 тыс. м бортовых камней, проведен ремонт 20 колодцев. Все работы были проведены по инициативе и силами ведущего застройщика восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Стоит подчеркнуть, что с момента начала строительства компания последовательно развивает и поддерживает комфортную городскую среду. Первые дома здесь были сданы еще в 2009 году. Однако благоустроенные при строительстве пешеходные зоны и зеленые зоны требуют регулярного обновления, поэтому девелопер ежегодно проводит плановые мероприятия по их восстановлению.«Один из главных принципов работы «КОРТРОС» — развитие и поддержка достойного уровня комфорта жилой среды в проектах и после завершения строительства. В Академическом такая практика реализуется ежегодно: обновляются пешеходные аллеи и объекты инфраструктуры. Сегодня протяженность пешеходных дорожек в Академическом — около 13 км, а велосипедных — еще 20 км», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.В этом году ремонт покрытий был проведено во втором и пятом кварталах — на территории в границах улиц Краснолесья, Мехренцева, Рябинина и Павла Шаманова. Именно здесь начиналась застройка проекта «Академический». Работы также включали восстановление тротуаров рядом с ключевыми социальными объектами: школами №№ 16, 19, 23 и детскими садами №№ 35 и 82, обновление малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны. Мероприятия, профинансированные компанией-застройщиком, выполнялись силами УК «Академический».Напомним, проект комплексного освоения территории «Академический», который в Свердловской области реализует ГК «КОРТРОС», летом этого года отметил 20-летие. Это крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.