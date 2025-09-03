УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:30

Проект ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге завоевал награды международного фестиваля WOW FEST

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлено АО СЗ «РСГ-Академическое») получила высокую оценку жюри федеральной премии WOW AWARDS, входящей в состав международного фестиваля WOW FEST, который отмечает лучшие рекламные проекты в сфере недвижимости. Екатеринбургский проект «Создаем в интересах детей» завоевал сразу две награды в разных номинациях, сообщает пресс-служба группы компаний.

Яркая идея проекта-лауреата — показать детей в деловых костюмах, ведущих переговоры «на равных», — получила широкий отклик у жителей Екатеринбурга и стала заметным событием в городской медиасреде. Благодаря чему ГК «КОРТРОС» получила серебро в номинации «Рекламный ролик» и бронзу за «Рекламную кампанию».

Проект ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге завоевал награды международного фестиваля WOW FEST

«Рекламная кампания «Создаем в интересах детей» показала, что искренность и креатив привлекают больше внимание аудитории, чем привычные рекламные форматы. Мы гордимся командой и рады, что наш подход к продвижению проекта «Академический» находит отклик как у покупателей, так и у экспертов», — рассказала заместитель генерального директора, директор по продажам АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.

Проект ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге завоевал награды международного фестиваля WOW FEST

Помимо этого, московские проекты ГК «КОРТРОС» TATE и ULTIMAcity также стали лауреатами еще в семи номинациях премии. А проект «TATE. Искусство в деталях» удостоился Гран-при конкурса.

Напомним, в Свердловской области ГК «КОРТРОС» реализует проект комплексного освоения территории «Академический», который летом этого года отметил 20-летие. Это крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.

Сегодня социальное развитие Академического идет активными темпами: в феврале текущего года здесь начал свою работу районный суд, а в августе открылось здание районной администрации.
