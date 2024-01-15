УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

ГК «КОРТРОС» вошла в топ-3 застройщиков Среднего Урала с проектом «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. ГК «КОРТРОС» вошла в тройку лидеров среди застройщиков Среднего Урала. В регионе группа компаний представлена ведущим девелопером Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое».

По данным «Единого ресурса застройщиков», объем текущего строительства в Свердловской области у ГК «КОРТРОС» превышает 256,5 тысяч кв. м. При этом высокие позиции по объему текущего строительства среди девелоперов, ведущих застройку объектов на территории Среднего Урала, ГК «КОРТРОС» занимает с начала года.

Первое и второе место в рейтинге заняли TEN Девелопмент и Группа Эталон с показателями в 367,7 тысяч кв. м и 332,2 тысяч кв. м соответственно.

Напомним, в Свердловской области ГК «КОРТРОС» реализует проект комплексного освоения территории «Академический», который летом этого года отметил 20-летие. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города.

Сегодня социальное развитие Академического идет активными темпами: в феврале текущего года здесь начал свою работу районный суд, а в августе открылось здание районной администрации.
