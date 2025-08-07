УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:53

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 18 сентября пройдет лекция «Графическая империя Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 18 сентября состоится лекция «Графическая империя Рубенса». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

На лекции заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова расскажет слушателям о том, что Питер Пауль Рубенс не только занимался рисунком сам, но и уделял отдельное внимание гравюре как способу самопродвижения. Благодаря чему смог поднять производство гравюр во Фландрии на новый уровень. Автор лекции также познакомит ценителей искусства с собственными графическими работами Рубенса и его окружения, предложит разобраться в устройстве его гравировальной мастерской и способах борьбы с «пиратством» в области искусства.

Лекция пройдет в рамках финисажа выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая была представлена в культурном центре «Эрмитаж-Урал» с марта этого года. В составе экспозиции зрители могли увидеть 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графику, скульптуру, глиптику, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резную кость, — демонстрирующие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
