Сегодня, 09:11

Официальный курс доллара вырос до 82,99 руб., курс евро подорожал до 98,29

УрБК, Москва, 18.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2025 года. Курс долл. США вырос на 16,28 коп., до 82,99 руб. евро подорожал на 40,91 коп., до 98,29 руб.
