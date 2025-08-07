ЕВРАЗ НТМК раньше срока вывел из эксплуатации устаревшее оборудование в рамках проекта «Чистый воздух»

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. ЕВРАЗ НТМК на год раньше выполнил обязательства по мероприятию в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На коксохимическом производстве комбината выведены из работы устаревшие пекококсовые батареи, а также другое сопутствующее оборудование смолопекококсового цеха.Снижение выбросов специфических загрязняющих веществ составит 140,7 т в год. Инвестиции в проект превысили 5 млрд руб.В пресс-службе предприятия рассказали, что вместо батарей, выведенных из производства, в ближайшее время будет запущена новая установка по производству электродного пека. Это будет новая, экологически безопасная технологическая цепочка производительностью до 60 тыс. тонн в год. В результате комбинат получит новую товарную продукцию: пек марок Б, Б1, В и В1.Также в рамках проекта введен в работу участок дешламации каменноугольной смолы. Это полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов и воды из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.Все оборудование участка электродного пека будет объединено коллектором (отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться обратно в цикл газопроводов коксового газа). Также будет введено в работу новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что ЕВРАЗ НТМК ведет планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду и уменьшению выбросов в атмосферу.«Модернизация производства пекового кокса — это седьмое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух». Мы продолжаем модернизацию биохимической установки на КХП, что даст возможность значительно уменьшить специфические запахи коксохимпроизводства», — резюмировал он.