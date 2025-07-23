УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:48

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% будет способствовать оживлению рынка жилья

УрБК, Москва, 17.09.2025. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% будет способствовать оживлению рынка жилья. Об этом заявил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Так, по данным «Авито Недвижимости», за последний месяц интерес потенциальных покупателей к готовым квартирам увеличился на 9%, к новостройкам — на 4%.

Согласно прогнозу А. Ахметова вслед за снижением ключевой ставки произойдет снижение ставок по рыночной ипотеке. Он напомнил, что в результате прошлых изменений доля ипотеки в сделках с готовым жильем в августе 2025 года выросла до 28%, что на 8 п.п. выше показателей начала года.

«Также решение Банка России повлечет за собой снижение доходности депозитов, что будет в том числе стимулировать покупателей вкладывать средства в недвижимость. Только по итогам июня-июля 2025 года россияне сняли наличные на сумму 400 млрд руб. Кроме того, осень и начало зимы — традиционно высокий сезон продаж на рынке жилья, и в осенний период продажа может превысить показатели июля-августа текущего года на 15%», — сказал А.Ахметов.

При уровне ключевой ставки в 18% минимальная ставка по рыночным кредитам в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» составляла 17,99%. Если вслед за решением Банка России ставки по рыночным ипотечным кредитам снизятся на 1 п. п., то ипотека станет доступнее на 5%. Таким образом, требования к доходу заемщиков снизятся пропорционально, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Свердловская область вошла в число регионов с максимально недоступной ипотекой для населения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.07.2025 Аналитики ожидают снижение ставок по вкладам до 15-17%

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала УрБК, что совет директоров Банка России в ...

23.07.2025 Аналитики ожидают снижение ставок по вкладам до 15-17%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала УрБК, что совет ...

23.04.2025 Аналитики прогнозируют снижение ставок по депозитам и некоторым видам кредитов

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Очередное сохранение ключевой ставки может усилить начавшуюся тенденцию к снижению ...

30.07.2024 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке после уменьшения ключевой ставки

Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться после уменьшения ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...

27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.