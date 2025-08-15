В России каждый пятый житель столкнулся с непосильной кредитной нагрузкой

Материалы по теме

УрБК, Москва, 15.08.2025. Российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты. Доля одобрения в июле составила всего ...

УрБК, Москва, 21.11.2017. С января по октябрь 2017 года российские банки одобряли каждую третью заявку на кредит (33%), ...

УрБК, Москва, 30.05.2017. Каждый десятый россиянин тратит на погашение кредитов больше половины своих доходов. Об этом ...