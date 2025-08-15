УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:20

В России каждый пятый житель столкнулся с непосильной кредитной нагрузкой

УрБК, Москва,17.09.2025. В России каждый пятый житель считает свою кредитную нагрузку непосильной. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП).

Согласно полученным данным, 22% граждан не могут платить по кредиту, 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета и почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой.

Авторы исследования поясняют, что по правилам «здорового кредитования» уровень платежей по кредитам не должен превышать 30% от доходов заемщика.

Ранее стало известно, что российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты. Доля одобрения в июле составила всего 21,4 %. При этом по ипотеке доля отказов приближается к 60%, а по потребительским и автокредитам отклоняется каждая четвертая-пятая заявка.
