2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:54

Российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты

УрБК, Москва, 15.08.2025. Российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты. Доля одобрения в июле составила всего 21,4 %. При этом по ипотеке доля отказов приближается к 60%, а по потребительским и автокредитам отклоняется каждая четвертая-пятая заявка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Смягчение денежно-кредитной политики почти не повлияло на ситуацию. Отмечается, что в связи со снижением ключевой ставки показатель одобрения вырос всего на 0,7 п.п.

Причинами низкой доли одобрения кредитов эксперты называют высокую закредитованность россиян и рост просрочек по ранее выданным займам. Изменить ситуацию может лишь дальнейшее снижение ключевой ставки, считают аналитики.
