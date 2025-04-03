Материалы по теме

Российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты

УрБК, Москва, 15.08.2025. Российские банки отклоняют почти 80% заявок на кредиты. Доля одобрения в июле составила всего ...

В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% (в феврале 2024 года — 78,5%). ...

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% ...

В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила 74,5% (в феврале 2024 года — ...

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила ...