Сегодня, 11:54

В Магнитогорске очистят акваторию реки Урал от зарослей

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в рамках экологической программы предприятия с помощью специальной лодки-комбайна очистит акваторию реки Урал в районе городского пруда от водорослей и тростника. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Лодка находится на балансе цеха водоснабжения комбината, а подрядчиком работ выступает компания «Пруды России».

«Инициатором проекта выступило руководство ПАО «ММК». Смысл данной очистки заключается в том, чтобы сохранять экологические параметры водоема, а также сделать комфортными места отдыха горожан», — отметил ведущий специалист управления главного энергетика ПАО «ММК» Константин Абаимов.

Ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Роман Грошев констатировал, что в этом году работы будут проводиться на участке акватории Урала от Центрального до Южного перехода, где площадь заросшей территории составила порядка 29 га. По оценке экологов, общая сырая фитомасса водорослей здесь составляет более 460 т. В дальнейшем водоросли будут обезвожены в естественных условиях и утилизированы. Также лодка-комбайн успешно скашивает тростник. Все это препятствует заболачиванию воды.

«Данная инициатива способствует улучшению экологического состояния акватории реки Урал и сохранению биоразнообразия нашего водохранилища», — подытожил Роман Сергеевич.

Планируется, что в следующем году работы начнутся сразу после завершения нереста и будут продолжены в течение всего летнего сезона. Возможно, лодка-комбайн появится и на других близлежащих водных объектах, которые также требуют очистки.

Фото предоставлено пресс-службой ММК
