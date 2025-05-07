УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:14

В Свердловской области расследуется уголовное дело о зарплатном долге перед работниками ООО «Энергомост»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Свердловской области расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы и иных выплат, допущенной руководством ООО ЭСК «Энергомост», сообщает пресс-служба первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Свердловской области.

Сообщается, что этому делу уделяется первостепенное значение в связи со значительным числом работников, чьи права и интересы были нарушены.

В настоящее время следственными органами принимаются предусмотренные законом исчерпывающие меры для возмещения причиненного материального ущерба.

Всем пострадавшим работникам ООО «ЭСК «Энергомост» ведомство предлагает заполнить исковое заявление.
