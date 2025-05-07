В Свердловской области расследуется уголовное дело о зарплатном долге перед работниками ООО «Энергомост»

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...12.12.2024 Прокуратура Екатеринбурга обязала ООО «ЭСК «Энергомост» погасить долг по зарплате на сумму свыше 173 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...12.09.2019 В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам более 7,5 млн рублей зарплаты
УрБК, Челябинск, 12.09.2019. В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 136 сотрудникам предприятия более ...07.09.2010 По факту невыплаты заработной платы работникам ООО «СпецТоннельСтрой» возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2010. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты ...06.11.2009 По факту невыплаты заработной платы в ООО «Премиум-Инжиниринг» возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2009. Каменск-Уральским межрайонным следственным отделом Следственного управления ...