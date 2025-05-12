Число путешествующих за границу свердловчан выросло на 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Этим летом в путешествие за границу отправилось на 14% больше свердловчан, чем в прошлом году. Такие данные приводит пресс-служба оператора связи «МегаФон».



Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии – 63% и 53% соответственно. При этом самой популярной страной остается Турция – как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы.



По числу путешественников Средний Урал вошел в топ-5 среди регионов России, расположившись на четвёртой строчке рейтинга. В общей сложности за лето свердловчане посетили 197 стран.



Наиболее востребованными направлениями у свердловчан, кроме Турции, стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+153% в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер – Египет, в топе также Марокко и Сейшельские острова. На Ближнем Востоке в тройку вместе с Турцией вошли ОАЭ и Саудовская Аравия.