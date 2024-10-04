В Екатеринбурге изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге изменят схему движения из-за многоэтапного ремонта рельсов от улицы ...01.08.2024 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с 10 по 12 августа будет закрыто движение трамваев
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге с 10 по 12 августа будет закрыто трамвайное ...30.05.2024 В Екатеринбурге с 8 по 24 июня по улице Владимира Высоцкого временно изменится маршрут движения нескольких трамваев
УрБК, Екатеринбург. 30.05.2024. В Екатеринбурге с 8 по 24 июня по улице Владимира Высоцкого (за развязкой с улицей ...03.09.2020 В Екатеринбурге на четыре дня ограничат движение трамваев по улице Халтурина
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. Из-за ремонта теплотрассы в Екатеринбурге ограничат движение трамваев по улице ...29.07.2020 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закрывают движение трамваев по улице Технической
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Гортранс» закрывает движение трамваев по улице Технической от ...