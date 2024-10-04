УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге больше чем на две недели закроют движение трамваев по улице Блюхера. Как сообщает пресс-служба городской администрации, вагоны не будут курсировать на этом участке с 20 сентября по 6 октября.

Из-за этого будет изменена схема движения трамваев, которые курсируют по маршрутам №№ 4, 5, 18 и 20. Теперь вагоны будут ездить в обход ул. Блюхера по следующим направлениям:

— № 4: станция метро «Ботаническая» — улица Фучика — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — проспект Ленина — Гагарина — Уральская — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — станция метро «Ботаническая»;
— № 5: станция «Площадь Первой Пятилетки» — проспект Космонавтов — улица Уральская — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ;
— № 18: станция «Волгоградская» — улица Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ;
— № 20: станция «ЦПКиО» — улица Луначарского — Уральская — Гагарина — проспект Ленина — Луначарского — станция «ЦПКиО».
