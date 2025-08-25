Объем выдачи кредитных карт в России за август сократился на треть

УрБК, Москва, 15.09.2025. Объем выдачи новых кредитных карт в России по итогам августа 2025 года сократился на 36,6% к уровню прошлого года, составив 1,33 млн шт. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитных карт выросло на 20,1% (в июле — 1,11 млн). Выдача новых кредиток растет второй месяц подряд.



Объем лимитов по кредитным картам, выданным в августе, по сравнению с предыдущим месяцем тоже увеличился — на 19,3% и составил 139,3 млрд руб. (в июле — 116,7 млрд руб.). В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 42,7% (в 2024 году 243 млрд руб.).