Сегодня, 17:20

В Екатеринбурге согласовали проект благоустройства территории вокруг гимназии № 116

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге департамент благоустройства согласовал проект территории вокруг нового корпуса гимназии № 116. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Согласно плану, на участке по ул. Ухтомской и Волгоградской появятся озеленение, стадион, игровая площадка, а также пространства для занятий и творчества. Помимо этого, в школьном дворе построят стадион, футбольное поле, трибуны и беговую площадку.

Такая площадка подойдет для соревнований, небольших концертов и других активностей учащихся и жителей района.

Кроме того, специалисты возведут жилой квартал в границах Репина — Волгоградской — Серафимы Дерябиной — Зоологической.
