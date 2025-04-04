В УАТ не ожидают роста турпотока из Свердловской области на Кавказ из-за дефицита самолетов

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Главная сложность в привлечении туристов из Свердловской области на курорты Кавказа заключается в нехватке самолетов. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



По его словам, регулярное авиасообщение из Свердловской области и других регионов УрФО по направлению Владикавказ и Нальчик было бы востребовано. Экономическая целесообразность очевидна, добавил М. Мальцев. Но в текущем году расширение авианаправлений невозможно из-за отсутствия дополнительных лайнеров в парках авиаперевозчиков.



«Я полагаю, что вопрос о прямом авиасообщении с Владикавказом и с Нальчиком должен быть с высокой степенью вероятности решен в 2026 году», — поделился М. Мальцев.



Он также отметил, что к осенне-зимней навигации настройка перелетов с учетом открытия аэропорта в Краснодаре маловероятна.



Ранее глава УАТ побывал с визитом в Пятигорске. Там на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» он объявил, что представители туриндустрии УрФО обсуждают вопросы по рейсам в Северную Осетию, Чечню и Кабардино-Балкарию.



Сейчас регулярные авиарейсы из Екатеринбурга летают в Махачкалу, Минводы и Ставрополь. Прямые перелеты осуществляются и из других уральских городов — в частности, Челябинска и Тюмени.