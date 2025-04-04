УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:10

В УАТ не ожидают роста турпотока из Свердловской области на Кавказ из-за дефицита самолетов

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Главная сложность в привлечении туристов из Свердловской области на курорты Кавказа заключается в нехватке самолетов. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

По его словам, регулярное авиасообщение из Свердловской области и других регионов УрФО по направлению Владикавказ и Нальчик было бы востребовано. Экономическая целесообразность очевидна, добавил М. Мальцев. Но в текущем году расширение авианаправлений невозможно из-за отсутствия дополнительных лайнеров в парках авиаперевозчиков.

«Я полагаю, что вопрос о прямом авиасообщении с Владикавказом и с Нальчиком должен быть с высокой степенью вероятности решен в 2026 году», — поделился М. Мальцев.

Он также отметил, что к осенне-зимней навигации настройка перелетов с учетом открытия аэропорта в Краснодаре маловероятна.

Ранее глава УАТ побывал с визитом в Пятигорске. Там на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» он объявил, что представители туриндустрии УрФО обсуждают вопросы по рейсам в Северную Осетию, Чечню и Кабардино-Балкарию.

Сейчас регулярные авиарейсы из Екатеринбурга летают в Махачкалу, Минводы и Ставрополь. Прямые перелеты осуществляются и из других уральских городов — в частности, Челябинска и Тюмени.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2025 Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Иран, Катар и Саудовскую Аравию

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Из Екатеринбурга планируется запустить прямые авиарейсы в Иран, Катар и Саудовскую ...

24.10.2022 Ясность в переговорах о прямом авиасообщении между Россией и Малайзией появится в течение осенне-зимнего сезона

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. Понимание ситуации с переговорами о прямом авиасообщении между Россией и Малайзией ...

27.10.2021 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев раскритиковал туристическую политику Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что одной из главных ...

26.03.2021 В Екатеринбург могут вернуться пять-шесть иностранных авиакомпаний

Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев в ходе ...

26.03.2021 В Екатеринбург могут вернуться пять-шесть иностранных авиакомпаний

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.