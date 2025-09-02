УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:49

В Первоуральске установлено 39 фильтров ультратонкой очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Глава Первоуральска Игорь Кабец доложил врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру, что в настоящее время идет установка 39 фильтров ультратонкой очистки воды. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Всего до конца октября будут установлены более 300 фильтров для повышения качества водоснабжения в городе.

«На замену водопроводных сетей в двух микрорайонах Первоуральска уже направлено более 90 миллионов рублей, еще 370 миллионов на модернизацию коммунальных объектов предусмотрено по соглашению с ПАО «Т Плюс». В 2026 году финансирование продолжится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — ранее отметил Денис Паслер.

УрБК писал, что ранее в жилых домах Первоуральска установили первые 30 фильтров ультратонкой очистки воды.
