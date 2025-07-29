В Первоуральске установили первые 30 фильтров ультратонкой очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. По поручению врио свердловского губернатора в жилых домах Первоуральска установили первые фильтры ультратонкой очистки воды. Как сообщает департамент информационной политики региона, первые 30 фильтров установят в домах по улицам Ильича, Чкалова и Ватутина.



«Очевидно, что необходимы комплексные меры. Чтобы усовершенствовать работу модернизированной в 2023 году насосно-фильтровальной станции, будет построен дополнительный водозабор, насосная станция и сопутствующая инфраструктура. Средства на проектирование предусмотрим в региональном бюджете. Кроме того, найдено оперативное точечное решение, которое позволит улучшить качество воды, — установка локальных фильтров в жилых домах, где подводящие сети находятся в капитальном ремонте», — ранее писал в своих соцсетях Денис Паслер.



Фильтры будут устанавливать поэтапно. Напомним, на замену водопроводных сетей в двух микрорайонах Первоуральска уже направлено более 90 млн руб., еще 370 млн руб. на модернизацию коммунальных объектов предусмотрено по соглашению с ПАО «Т Плюс».