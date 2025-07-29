В Первоуральске установили первые 30 фильтров ультратонкой очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...31.08.2021 ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на покупку фильтров для воды в школы Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. На средства ЕВРАЗа в 11 школах Нижнего Тагила были установлены фильтры для воды, ...24.04.2019 В Сухоложском подразделении «ФОРЭС» ввели в действие новое оборудование для очистки пара
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2019. В Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС» ввели в действие еще один современный рукавный ...27.05.2015 В Екатеринбурге компания Blue Filters продает населению опасные фильтры для воды
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2015. В Екатеринбурге участились жалобы на компанию Blue Filters, занимающуюся продажей ...13.04.2011 Причины и источники загрязнения реки Исеть в районе Каменска-Уральского установит прокуратура
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2011. По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратурой Каменск-Уральского и ...