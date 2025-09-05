УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:13

В Екатеринбурге новые трамваи перевезли уже порядка 29 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге с 1 сентября по 18 маршруту запустили новые трехсекционные трамваи «Кастор». За 11 дней транспорт перевез уже порядка 29 тыс. горожан. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В среднем один такой трамвай ежедневно перевозит 1-2 тыс. человек. На данный момент в уральской столице курсируют восемь усть-катавских трамваев, включая один пятисекционный, проходящий в Екатеринбурге тестирование.

Каждый день на маршруты выходит шесть «Касторов». Две единицы электротранспорта регулярно проходят плановое обслуживание. Всего администрацией города было заказано 15 трехсекционных трамваев «Кастор».
