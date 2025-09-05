В Екатеринбурге новые трамваи перевезли уже порядка 29 тыс. горожан

В Екатеринбург доставили семь новых трехсекционных трамваев ...04.09.2025 В Екатеринбург прибыли семь новых трехсекционных трамваев
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Екатеринбурге 4 сентября представили первые семь трехсекционных трамвая «Кастор» из ...07.07.2025 В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому ...24.06.2025 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Екатеринбургские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом ...26.04.2024 В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...