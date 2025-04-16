УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:38

В Красноуфимском районе запустили новый газопровод

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Красноуфимском районе Свердловской области запустили новый газопровод, от деревни Калиновка до деревень Куянково и Средний Баяк. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Было проложено более 6,9 км труб. Также там были установлены два газораспределительных пункта.

«Новая инфраструктура обеспечит техническую возможность подключения к газу 215 домовладений и социальных объектов. Реализация подобных проектов — важный этап в повышении качества жизни свердловчан. Газификация сельских территорий позволяет не только обеспечить комфорт и безопасность жителей, но и создать условия для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов», – сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В перспективе газификация охватит еще шесть населенных пунктов: Голенищево, Верхний Бугалыш, Новый Бугалыш, Усть-Бугалыш, Татарская Еманзельга и Сарсы-Вторые.
