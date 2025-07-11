УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

ММК провел в Москве важный для рынка труда форум «PRO Формат»

УрБК, Москва, 10.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» (КЦПК) в партнерстве с «Авито Работа» и при поддержке Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС) провели в Москве VII HR-форум «PRO Формат». Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Данный форум — очередной этап развития партнерства между ММК и компанией «Авито Работа», старт которому был дан в январе 2025 года при поддержке Агентства стратегических инициатив. Взаимодействие сторон в том числе нацелено на организацию и проведение тематических мероприятий, запуск инициатив по повышению привлекательности образа работодателя в сфере промышленности через профориентацию нового поколения», — пишет пресс-служба.

HR-форум «PRO Формат» 2025 вместил в себя воркшоп в офисе Авито, полезный нетворкинг, аналитику рынка труда, круглый стол и экспертные дискуссии о развитии кадрового потенциала, создании корпоративных университетов, трендах и практиках рекрутинга и удержания сотрудников.

«ММК рассматривает проекты в сфере развития персонала как долгосрочные инвестиции, создающие основу для эффективной деятельности компании. Только непрерывная и вдумчивая работа с сотрудниками и подготовка кадров, начиная со школьной скамьи, могут обеспечить сохранение и развитие человеческого капитала. Сегодня кадровая ситуация в отрасли и в целом в промышленном секторе остается непростой. И перед HR-службами стоит задача не только найти работника, но и сформировать долгосрочный интерес к производственной деятельности, повысить имидж базовых профессий в промышленности, привлечь к ним внимание молодежи», — прокомментировал директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов.
