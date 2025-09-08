Индекс МосБиржи превысил 2935 пунктов

УрБК, Москва, 10.09.2025. Российский рынок акций 9 сентября продолжал постепенный рост на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки Банком России. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2935 пунктов По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до составил 2935,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1111,08 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» выросли в пределах 3%.

