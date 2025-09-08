УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:11

Индекс МосБиржи превысил 2935 пунктов

УрБК, Москва, 10.09.2025. Российский рынок акций 9 сентября продолжал постепенный рост на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки Банком России.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2935 пунктов

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до составил 2935,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1111,08 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» выросли в пределах 3%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2025 Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

УрБК, Москва, 08.09.2025. В первый день рабочей неделе на утренних торгах индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4%. Это ...

15.08.2025 Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов

[i][/i]УрБК, Москва, 15.08.2025. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3001 пунктов. С момента ...

06.08.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,2%

УрБК, Москва, 06.08.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2781 пункта. С момента открытия ...

17.06.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 17.06.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2761 пункта. С момента открытия ...

25.02.2022 Российский рынок акций в начале торгов вырос на 22%

УрБК, Москва, 25.02.2022. Сегодня, 25 февраля, российский рынок акций начал восстанавливаться после обвала, который ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (255)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.