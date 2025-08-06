Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

УрБК, Москва, 08.09.2025. В первый день рабочей неделе на утренних торгах индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4%. Это следует из статистики торгов.



К 12:01 индекс МосБиржи составил 2913,47 пункта, индекс РТС — 1125,15 пункта; цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1%.



Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в конце недели, также поддержку оказывает дорожающая в рамках коррекции нефть.