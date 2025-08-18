УралБизнесКонсалтинг
В екатеринбургском кластере «Салют» можно бронировать площадки для мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Открылась возможность бронирования пространств первого этажа для мероприятий свердловских предпринимателей, городских сообществ и молодежи в екатеринбургском молодежном кластере «Салют», пишет пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Для того, чтобы провести в «Салюте» свое событие, нужно подать заявку, заполнив форму опроса на сайте кластера.

Напомним, кластер открылся 16 августа, там уже начал работу магазин продукции свердловских производителей. Уже доступно около 900 кв. м на первом этаже, где расположены малый зал на 200 мест, шоурум с изделиями свердловских производителей, фойе и кофе-остров. Проекты будет сопровождать команда СОФПП. Также там планируется создать Музей кино.

«Постепенно наполняется сетка событий молодежного кластера «Салют». Одно из первых крупных мероприятий состоится уже в октябре. Оно будет посвящено кадровым и карьерным вопросам. Также мы открыли возможность бронирования площадки для всех, кто хотел бы провести там свое мероприятие. Разумеется, приоритет будем отдавать молодежным инициативам», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
18.08.2025 В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного ...

18.08.2025 В Екатеринбурге открыли молодежный кластер в помещении бывшего кинотеатра «Салют»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в День города открыли молодежный кластер в помещении бывшего кинотеатра ...

04.08.2025 В СОФПП рассказали об открытии молодежного кластера в здании кинотеатра «Салют» в преддверии фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий ...

16.01.2025 В здании кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появится молодежный кластер

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...

15.04.2024 Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий ...

