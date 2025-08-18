В екатеринбургском кластере «Салют» можно бронировать площадки для мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Открылась возможность бронирования пространств первого этажа для мероприятий свердловских предпринимателей, городских сообществ и молодежи в екатеринбургском молодежном кластере «Салют», пишет пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).Для того, чтобы провести в «Салюте» свое событие, нужно подать заявку, заполнив форму опроса на сайте кластера.Напомним, кластер открылся 16 августа, там уже начал работу магазин продукции свердловских производителей. Уже доступно около 900 кв. м на первом этаже, где расположены малый зал на 200 мест, шоурум с изделиями свердловских производителей, фойе и кофе-остров. Проекты будет сопровождать команда СОФПП. Также там планируется создать Музей кино.«Постепенно наполняется сетка событий молодежного кластера «Салют». Одно из первых крупных мероприятий состоится уже в октябре. Оно будет посвящено кадровым и карьерным вопросам. Также мы открыли возможность бронирования площадки для всех, кто хотел бы провести там свое мероприятие. Разумеется, приоритет будем отдавать молодежным инициативам», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.